Мнение: О начале необъявленной войны… Что дальше?

Ну вот…

Случилось…

Официально российско-украинская война не объявлена. Но жертвы и потери уже есть.

Между прочим, как России, так и #СССР фатально не везло на «зимние» войны. Об этом нельзя забывать! Но разве история кого-нибудь во власти научила чему-нибудь умному?

С начала года «в воздухе пахнет грозой». Военной. И с начала года в России рекордно подорожало оформление завещания у нотариуса. Совпадение? Допустим, но…

В самом конце ноября 1939 года СССР напал на маленькую соседнюю Финляндию. Тогдашним военачальникам и руководству страны это представлялось небольшой «спецоперацией» по смене враждебного режима. Уже было заготовлено «Народное правительство» Финляндской демократической республики во главе с коммунистом Отто Куусиненом, находившемся полностью на содержании Москвы. Но что-то пошло не так. И, опуская все перипетии зимней кампании, сразу к итогу. Более 126 тыс. чел. по официальным данным и не менее 150 тыс. чел. по оценочным с советской стороны были убиты, скончались от ран или пропали без вести. Ещё от 260 тыс. до 400 тыс. были ранены или стали калеками вследствие обморожения. Советский Союз приобрёл около 40 тысяч км² финских территорий, но потерял гораздо больше. Кстати, неудачи Красной Армии стали одним из факторов, повлиявших на решение Гитлера начать войну против СССР 22 июня 1941 года.

В конце декабря 1994 года тогдашний президент России Борис Ельцин отдал приказ ввести российские войска на территорию мятежной Чечни. Тогдашним военачальникам и руководству страны это представлялось небольшой «спецоперацией» по восстановлению конституционного строя. Один из вояк, бывший командир=афганец Павел Грачёв, занимавший тогда пост министра обороны, вообще пообещал взять чеченскую столицу силами одного парашютно-десантного полка. Но что-то пошло не так. Итог — более 14 тыс. погибших и пропавших без вести (по данным Комитета солдатских матерей) военнослужащих ВС РФ, унизительный «Хасавюртовский мир» и фактическая независимость Чечни на несколько лет (а по факту — во многом и до сих пор).

Кстати, заглавное фото — как раз из тех времён. Подпись к нему гласит, что мать российского военнослужащего, которому дали краткосрочный отпуск, навестила сына в Моздоке зимой 1995 года. Кажется, комментарии к нему излишни.

О том, что будет дальше, если Россия таки вторгнется за линию украинской границы, лучше всего расскажет вот это фото. Также из 1990-х.

Можно не сомневаться: западные #санкции, пусть не моментально, не в три дня, сделают своё дело. И российская #экономика постепенно придёт именно к такому состоянию, когда обычным людям придётся продавать последнее. Только уже без «ножек Буша», как в 1990-х…

В общем, только один вопрос ко всем телевизионным и диванным пропагандистам «маленькой победоносной войны»: не навоевались ещё?

А если нет, то почему не в окопах, а на сытеньких местечках?

Снова хотите прикрываться такими вот мальчишками?

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