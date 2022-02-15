 

“Только живи”: Сын Жириновского впервые о здоровье отца

15.02.2022, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев впервые прокомментировал состояние здоровья своего отца. Своими чувствами он поделился в социальных сетях.

“Только живи”, – цитирует Ura.ru слова Лебедева.

Игорь Лебедев отметил, что находится в состоянии беспокойства за здоровье политика. В комментариях к его публикации пользователи Сети поддержали мужчину и также выразили волнение за Жириновского. Некоторые из них даже обратились за помощью к высшим силам, чтобы те спасли депутата, сообщает телеканал “360”.

“Дай Бог выздоровления!”, “Спаси Господи и сохрани”, “Помоги Господи”, “Владимир Вольфович, ждем вас живым и здоровым”, “Крепкого здоровья Владимиру Вольфовичу”, – писали комментаторы.

О том, что Владимир Жириновский госпитализирован, стало известно 9 февраля. 75-летнего парламентария доставили в Центральную клиническую больницу, где у него диагностировали заражение омикрон-штаммом коронавируса COVID-19. В СМИ появлялись данные о том, что у Жириновского началось воспаление головного мозга, некоторые даже писали о смерти политика, однако представители ЛДПР опровергли эту информацию и назвали ее ложными слухами. Позже в Минздраве России заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Ученые доказали пользу музыки в лечении больных коронавирусом

09.09 / Мнение: О так невовремя подломившейся ноге Владимира Путина

03.08 / Мнение: Собянин перешел в наступление. Маска или смерть

17.07 / Мнение: 2-е “ударные испытания” авианосца “Джеральд Форд”

27.04 / В регионах, где проживают малочисленные народы, втрое вырастет акциз на алкоголь

23.01 / Мнение: Письмо: “Собачья история”

11.10 / “Ох, что будет!: Кристина Асмус неоднозначным фотоснимком спровоцировала ажиотаж в личном микроблоге

24.09 / Ученые рассказали, как правильно спать для похудения

19.12 / Козырная дама

31.07 / Киркоров в отпуске оделся с детьми в одном стиле: «Смотришь и поднимается настроение»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика