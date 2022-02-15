“Только живи”: Сын Жириновского впервые о здоровье отца

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев впервые прокомментировал состояние здоровья своего отца. Своими чувствами он поделился в социальных сетях.

“Только живи”, – цитирует Ura.ru слова Лебедева.

Игорь Лебедев отметил, что находится в состоянии беспокойства за здоровье политика. В комментариях к его публикации пользователи Сети поддержали мужчину и также выразили волнение за Жириновского. Некоторые из них даже обратились за помощью к высшим силам, чтобы те спасли депутата, сообщает телеканал “360”.

“Дай Бог выздоровления!”, “Спаси Господи и сохрани”, “Помоги Господи”, “Владимир Вольфович, ждем вас живым и здоровым”, “Крепкого здоровья Владимиру Вольфовичу”, – писали комментаторы.

О том, что Владимир Жириновский госпитализирован, стало известно 9 февраля. 75-летнего парламентария доставили в Центральную клиническую больницу, где у него диагностировали заражение омикрон-штаммом коронавируса COVID-19. В СМИ появлялись данные о том, что у Жириновского началось воспаление головного мозга, некоторые даже писали о смерти политика, однако представители ЛДПР опровергли эту информацию и назвали ее ложными слухами. Позже в Минздраве России заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.