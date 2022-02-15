Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

“Недалеко от Трехизбенки (Луганской области) противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В сторону Новотроицкого (Донецкой области) российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В окрестностях Песок (Донецкой области) враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки (Донецкой области) оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, уничтожив беспилотник противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет БПЛА боевиков, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии столкновения.

“В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное”, – подчеркнули в штабе ООС.

По состоянию на 7.00 утра 15 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

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