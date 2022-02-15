Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Иркутской области

Самолет Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«15 февраля в 11.26 (06.26 мск) в районе аэропорта Усть-Кут Иркутской области на воздушном судне Ан-26-100, выполнявшем рейс Иркутск – Усть-Кут – Ербогачен, сработала сигнализация о течи масла в правом двигателе. На борту воздушного судна авиакомпании «Ангара» находились 14 пассажиров. Посадка в аэропорту Усть-Кут [прошла] благополучно, пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС.

22 сентября в 38 километрах от аэропорта Хабаровска пропал с радаров самолет Ан-26. Его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. На борту находился экипаж из шести человек, все они погибли.

Напомним также, 6 июля была утеряна связь с пассажирским самолетом Ан-26, совершавшим перелет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Обломки воздушного судна были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели нашли и идентифицировали фрагменты тел всех погибших.