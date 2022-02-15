 

Япония выразила обеспокоенность учениями Тихоокеанского флота России

15.02.2022, 8:04, Новости дня
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Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил озабоченность в связи с проходящими крупными военными учениями Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Японском и Охотском морях.

«На фоне недавних передвижений российских военных на границе с Украиной, мы полагаем, что (Россия) повышает активность для демонстрации военных возможностей как на западе, так и на востоке», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, с 1 февраля Япония зафиксировала активность 24 судов Тихоокеанского флота РФ в Японском и Охотском морях и продолжает «следить за действиями с серьезной обеспокоенностью».

Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов. До этого Япония получила уведомление от РФ о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ может проводить военные учения на всей территории страны, включая Дальний Восток, это не должно становиться поводом для беспокойства других стран.



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