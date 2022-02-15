Главы Пентагона и НАТО обсудили дипломатические взаимодействия с Москвой

Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией, а также необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины и последствия возможных действий Москвы, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби сообщил, что «лидеры обсудили недавние дипломатические взаимодействия с Россией и необходимость деэскалации со стороны России, министр Остин и генсекретарь Столтенберг также обменялись мнениями о важности поддержания решительного сдерживания и обороны, а также подчеркнули, что действия РФ в конце концов достигнут противоположного задуманному эффекту – более сильного и объединенного НАТО, предназначенного для сдерживания и обороны против агрессии на восточном фланге НАТО», передает РИА «Новости».

Генсек НАТО также в ходе разговора сделал акцент на подготовке к предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Напомним, США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали в республике панику.

В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения, местные олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что ситуация находится «на краю пропасти».

В МИД РФ подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.