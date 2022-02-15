Только США и Великобритания заинтересованы в обострении конфликта на Украине

Продолжающееся уже три месяца подстрекательство, что вот-вот начнётся война на Украине — попытка дуэта Лондона и Вашингтона путём нагнетания напряжённости интегрировать Европу в свои стратегии, уверен автор Cumhuriyet. Он считает, что даже в Киеве начали немного понимать, что действия США и Великобритании, которые всё время говорят о вторжении, но не делают того, что требуется для защиты Украины, должны вызывать беспокойство.



AP

Вероятность вторжения РФ на Украину является очень низкой, и ситуация не связана с заявлениями Москвы о том, что она не собирается идти на данный шаг. Как пишет автор Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер, продолжающееся уже три месяца подстрекательство под назвванием «Вот-вот начнётся война» есть не что иное, как попытка американо-британского дуэта путём нагнетания напряжённости интегрировать Европу в свои стратегии.

По мнению автора турецкого издания, Лондон и Вашингтон постоянно говорят, что РФ нападёт, но при этом не делают то, что требует это подстрекательство. Наоборот, министр обороны США Ллойд Остин принял решение о том, что 160 американских военных, которые несли службу на Украине, покинут страну и будут дислоцированы в каком-нибудь другом месте Европы, Великобритания объявила о выводе всех британских военных с Украины, а Белый дом заявил, что не намерен помогать Киеву войсками.

Но больше всего уроков из стратегии США и Великобритании, которые всё время говорят о вторжении, но не делают того, что требуется для защиты Украины, должна извлечь Украина, и киевские власти постепенно начинает беспокоить эта милитаристская картина. Владимир Зеленский даже на днях заявил: «Создание представления, будто начнётся война, наносит ущерб нашей экономике. Мы не видим больше эскалации напряжённости с Россией по сравнению с тем, как было раньше», — а затем сказал: «Если есть 100-процентная информация о том, что РФ вторгнется на Украину 16 февраля, предоставьте и нам эти дополнительные сведения».

«Россия заявила, что не намерена вторгаться на Украину. Украина не желает воевать с Россией. Европа по оси Германия — Франция тоже против войны; ЕС расколот. НАТО тоже разделилось в этом вопросе. Таким образом, никто не хочет войны, кроме американо-британского дуэта, а этот дуэт тоже не может позволить себе хотеть войны без ЕС, без НАТО», — пишет автор материала.

Он отмечает, что главная проблема заключается не в украино-российском противостоянии, а в цели США расширить НАТО до границ России. Вашингтон также пытается дискредитировать минские договорённости, поскольку не желает, чтобы нынешний кризис послужил поводом для достижения соглашения.