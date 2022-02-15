 

Вывести «Северный поток» из кровообращения — Джонсон призвал страны Европы отказаться от российского газопровода

15.02.2022, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британский премьер Борис Джонсон призвал европейские страны к поиску альтернативных источников энергии, указав на их зависимость от российского газа, передаёт Daily Mail. В частности, необходимой мерой премьер-министр назвал отказ от российского трубопровода «Северный поток — 2».


АР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на непрекращающуюся зависимость европейских стран от российского газа, призвав Запад должен стремиться к поиску других источников энергии, пишет Daily Mail.

Как напоминает издание, Великобритания, ЕС и США наметили серьёзные санкции против РФ в случае вторжения страны на Украину, в том числе лишение РФ иностранного капитала, отказ от газопровода «Северный поток — 2». Впрочем четкого пакета, согласованного с союзниками по НАТО, пока нет, причём Германия относится к числу стран, которые «тянут время».

В понедельник в ходе визита в Германию Джонсон заявил, что страны Европы должны быть готовы отказаться от запуска «Северный потока — 2», указав на необходимость «усвоить урок 2014 года», когда регион в достаточной степени не сократил зависимость от российских углеводородов после действий РФ на востоке Украины и «аннексии» Крыма*.

По словам, британского премьера сейчас всем европейском странам нужно «вывести «Северный поток» из кровообращения» и выдернуть «капельницу российских углеводородов, которая поддерживает работу столь многих европейских экономик».

«Нам нужно найти альтернативные источники энергии, и мы должны быть готовы наложить на Россию очень и очень серьёзные экономические ограничения», — подчеркнул Джонсон. Политик назвал текущую ситуацию вокруг Украины очень опасной, отметив, что мир находится на краю пропасти.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Будет единый подход. ГБР реорганизует территориальные управления

20.07 / В Ростехе рассказали о новом легком истребителе с дальностью около 3 тыс. км

23.02 / В США от коронавируса умерло более 500 тыс. человек

09.10 / Журналисты восстановили хронологию пребывания Навального в Томске

30.07 / День ветеранов боевых действий Пензенской области установили по инициативе губернатора

20.09 / В Закарпатской области сгорел деревообрабатывающий цех, погиб мужчина – ГСЧС

07.05 / Intel готовит к презентации мощные видеокарты

12.11 / В Госдуме предложили запретить продавать бытовую химию на Байкале

17.03 / В Раде научились обманывать сенсорную кнопку для голосования. Нардеп Качура рассказал, что купил специальное устройство

27.01 / Лиев: Вопрос воды в Крыму интересен местным оккупационным властям. А значимость этой темы для Кремля сильно переоценена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика