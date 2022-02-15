 

Ультразвук повышает подвижность сперматозоидов и шансы на беременность

15.02.2022, 7:49, Разное
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По оценкам ВОЗ, 186 миллионов человек живут с бесплодием. Низкая подвижность сперматозоидов, их неспособность эффективно перемещаться по половым путям женщины — частая причина низкой мужской фертильности. 

Австралийские ученые из Университета Монаша выяснили, что высокочастотный ультразвук может повысить подвижность сперматозоидов, тем самым увеличивая шансы пары на зачатие.

Исследователи выяснили, что сперматозоиды, обработанные с помощью высокочастотного ультразвука, на 30% быстрее перемещаться по фаллопиевой трубе в теле женщины. Также после 20-секундного воздействия ультразвука на те же 30% увеличилось само количество подвижных сперматозоидов. 

Это удивительное открытие и вот почему — в настоящее время единственным альтернативным способом коррекции подобных мужских проблем было инвазивное (связанное с проникновением в организм) лечение с использованием пентоксифиллина. Такая процедура сама по себе таит риски, кроме того, клетки, обработанные этим химическим веществом, быстро погибают.

Лечение ультразвуком может помочь парам зачать ребенка — либо за счет увеличения фертильности при естественной репродукции, либо за счет отказа от инвазивных вмешательств в случае вспомогательной репродукции.

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«Мы обнаружили, что высокочастотный ультразвук увеличивает скорость метаболической активности сперматозоидов. По сути, мы повышаем способность сперматозоидов плыть к желаемому месту назначения, то есть к яйцеклетке. Это очень захватывающая разработка в лечении бесплодия, и мы с нетерпением ждем перехода к крупномасштабным клиническим испытаниям», — подчеркнул один из авторов исследования Реза Носрати. 

Ученые утверждают, что ультразвуковой метод предлагает не только неинвазивность, а значит, безопасность, но и экономию времени для пациентов. Подвижность сперматозоидов можно значительно увеличить за 5–50 секунд высокочастотного ультразвука. Сперму предполагается обрабатывать во время процедур ЭКО — такое лечение легко интегрируется в стандартные медицинские протоколы. 



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