Российский рынок акций открылся ростом

Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника в надежде на стабилизацию геополитического фона, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повышается на 1,2%, до 3523,22 пункта. Нефть марки Brent дешевеет на 0,65%, до 95,85 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в символическом плюсе, передает РИА «Новости».