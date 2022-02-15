 

Российский рынок акций открылся ростом

15.02.2022, 7:20, Новости дня
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Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника в надежде на стабилизацию геополитического фона, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повышается на 1,2%, до 3523,22 пункта. Нефть марки Brent дешевеет на 0,65%, до 95,85 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в символическом плюсе, передает РИА «Новости».



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