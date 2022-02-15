 

«Союз» с кораблем «Прогресс МС-19» стартовал с Байконура

15.02.2022, 7:20, Новости дня
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.

В Роскосмосе сообщили, что «Союз-2.1а» вывел на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-19», передает РИА «Новости».

Корабль будет добираться до станции по классической двухсуточной схеме и сделает 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 мск. В космосе грузовик должен пробыть 370 дней.

«Прогресс МС-19» доставит на станцию 430 кг топлива, 420 л питьевой воды и 40 кг сжатого азота, а также более 1,6 т оборудования и материалов – ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.

Кроме того, на борту корабля инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых космических аппаратов класса CubeSat «ЮЗГУ-55» разработки НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Спутники во время одного из выходов в открытый космос запустят на орбиту российские космонавты.

Сейчас на борту МКС работают космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Напомним, в сентябре сообщалось, что РФ в 2022 году планирует запустить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса».



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