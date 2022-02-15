Зеленский обсудил со Шольцем перспективы саммита «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем итоги недавних переговоров советников глав стран-участниц «нормандского формата», а также подготовку новой встречи на этом уровне и перспективы встречи на уровне глав государств.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры (советников лидеров стран «нормандского формата» – прим. ВЗГЛЯД) и договориться о саммите лидеров N4», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

По его словам, в ходе переговоров с Шольцем также обсуждались последние шаги в рамках урегулирования ситуации в Донбассе. «За короткое время нам удалось провести два раунда переговоров политических советников «нормандской четверки» в Париже и Берлине. Хочу отметить в этом контексте роль нового федерального правительства Германии и лично господина канцлера», – сказал Зеленский.

Он заявил, что Киев и Берлин разделяют видение мирного подхода урегулирования в Донбассе.

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с «Северным потоком – 2», и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках», – добавил президент Украины.

Он подчеркнул, что позиция Киева неизменна – Украина рассматривает «Северный поток – 2» исключительно через призму энергетических угроз и угроз в сфере безопасности.

«Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности. Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которых будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины», – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на поддержку ФРГ в вопросе членства Украины в ЕС.

«Для Украины крайне важно, что наши партнеры будут твердо стоять на позиции политики открытых дверей относительно НАТО. Мы рассчитываем на поддержку полноправного членства Украины в ЕС. Такой шаг стал бы мощным сигналом геополитического выбора украинского народа, признанным нашим законодательством и многими странами мира», – сказал он.

Напомним, Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России.