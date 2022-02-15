В Казахстане после беспорядков завели 15 дел о госизмене и попытках захвата власти

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) после массовых беспорядков расследует 15 дел по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти, сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым.

«Как доложил генеральной прокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти», – приводит сообщение ТАСС.

Также в пресс-службе сообщили, что в Казахстане в период январских событий из арсеналов правоохранительных органов и охотничьих магазинов было похищено 3388 единиц оружия.

«В общей сложности в период январских событий похищено 3388 единиц оружия, в том числе 1629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Нурдаулетов также сообщил, что отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков.

Напомним, начавшиеся в январе Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Для разрешения ситуации привлекались российские миротворцы.

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