Главком ВСУ заявил о 120 тыс. российских военных на границе с Украиной

На границах Украины сгруппированы около 120 тыс. российских военных, сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Залужный сообщил, что в рамках учений «Метель 2022» завершена командно-штабная фаза, в среду начнется «комплекс практический учений уже на полигоне». Он полагает, что на Украине «довольно удачно еще в начале февраля подготовились и начали реализовать комплекс учений» по всей территории страны, «особенно в 13 областях», передает РИА «Новости».

Тем временем в СБУ сообщили, что начнет 15 февраля контрдиверсионные учения во всей Харьковской области, граждан просят иметь при себе документы, передает ТАСС.