 

Пандемия обострила синдром беспокойных ног у людей с этим заболеванием

15.02.2022, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Синдром беспокойных ног (СБН), также называемый болезнью Уиллиса-Экбома, выражается в непроизвольных подергиваниях ног каждые 15-30 секунд. Это навязчивое ощущение усиливается ближе к вечеру и ночью, когда организм находится в состоянии покоя. В 15% это состояние становится причиной хронической бессонницы и очень сильно ухудшает качество сна, вызывая дневную сонливость, тревожность, ухудшение концентрации, и работоспособности. Более чем в половине случаев СБН возникает в отсутствие какого-либо другого неврологического или соматического заболевания. Есть вероятность, это состояние может быть вызвано генетическими причинами.

Ученые из Гарвардской школы медицины первыми проанализировали изменения состояния пациентов с СБН во время пандемии. В исследовании участвовали около 500 человек, включенных в национальный реестр этого заболевания. Добровольцы прошли онлайн-опросы и телефонные интервью о своих симптомах в январе-феврале 2020 года, затем спустя шесть месяцев, а потом еще через полгода. Специалисты оценивали результаты по шкале тяжести синдрома беспокойных ног (IRLS), индекса тяжести бессонницы (ISI) и шкале общего тревожного расстройства (GAD-7).

Куда бежать с синдромом беспокойных ног?

О том, почему ноги хотят бежать помимо воли

Читать статью

Добровольцы сообщали о значительном усилении симптомов расстройства по сравнению с периодами до пандемии — 37,7% против 20,9%. Самые высокие показатели были отмечены в начале пандемии, а в дальнейшем специалисты не обнаружили ухудшения симптомов у большинства участников. По мнению ученых, это может быть связано с оптимизмом по поводу начавшейся вакцинации и уменьшения количества тяжелых случаев COVID-19.

«Эти изменения еще раз подтверждают связь синдрома беспокойных ног как с депрессией, так и тревожностью. Клиницистам следует уделять внимание симптомам СБН во время текущей пандемии и в других условиях социально-экономической или политической неопределенности», — сообщили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Пластик пластику рознь

13.12 / Когда мужчина орёт на женщину – Личное мнение

01.10 / Мнение: Венчание Гоги Мухосранского

29.11 / «2020 год худший»: Певец Данко пожаловался на алименты и показал новый дом в Крыму

14.07 / Мнение: В Идлибе подорвали российско-турецкий патруль

19.01 / Скандалы: Выстрел из-за угла

22.10 / Мнение: Как тромбонист из Барнаула сломал интернет

18.05 / «Ямальский клан» несет потери

27.10 / “Улей” и голливудские волны: как создать винтажные прически, которые и сегодня выглядят потрясающе

12.09 / Мнение: Германия в отношениях с Россией наступает на английские грабли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика