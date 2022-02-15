Пандемия обострила синдром беспокойных ног у людей с этим заболеванием



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Синдром беспокойных ног (СБН), также называемый болезнью Уиллиса-Экбома, выражается в непроизвольных подергиваниях ног каждые 15-30 секунд. Это навязчивое ощущение усиливается ближе к вечеру и ночью, когда организм находится в состоянии покоя. В 15% это состояние становится причиной хронической бессонницы и очень сильно ухудшает качество сна, вызывая дневную сонливость, тревожность, ухудшение концентрации, и работоспособности. Более чем в половине случаев СБН возникает в отсутствие какого-либо другого неврологического или соматического заболевания. Есть вероятность, это состояние может быть вызвано генетическими причинами.

Ученые из Гарвардской школы медицины первыми проанализировали изменения состояния пациентов с СБН во время пандемии. В исследовании участвовали около 500 человек, включенных в национальный реестр этого заболевания. Добровольцы прошли онлайн-опросы и телефонные интервью о своих симптомах в январе-феврале 2020 года, затем спустя шесть месяцев, а потом еще через полгода. Специалисты оценивали результаты по шкале тяжести синдрома беспокойных ног (IRLS), индекса тяжести бессонницы (ISI) и шкале общего тревожного расстройства (GAD-7).

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Добровольцы сообщали о значительном усилении симптомов расстройства по сравнению с периодами до пандемии — 37,7% против 20,9%. Самые высокие показатели были отмечены в начале пандемии, а в дальнейшем специалисты не обнаружили ухудшения симптомов у большинства участников. По мнению ученых, это может быть связано с оптимизмом по поводу начавшейся вакцинации и уменьшения количества тяжелых случаев COVID-19.

«Эти изменения еще раз подтверждают связь синдрома беспокойных ног как с депрессией, так и тревожностью. Клиницистам следует уделять внимание симптомам СБН во время текущей пандемии и в других условиях социально-экономической или политической неопределенности», — сообщили авторы исследования.