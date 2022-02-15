 

В Латвии заявили о переброске в страну десятков американских боевых вертолетов

15.02.2022, 5:51, Новости дня
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В скором времени в Латвию прибудут свыше 20 американских боевых вертолетов Apache («Апач»), сотни солдат и единиц боевой техники для проведения учений, сообщили в минобороны страны.

Также до 16 февраля в страну должны прибыть подразделения из 100 солдат ВС Италии, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.

«В ближайшие месяцы Латвия примет дополнительное количество солдат и военной техники союзников для проведения ранее запланированных учений Saber Strike, Crystal Arrow и других», – сообщил министр обороны страны Артис Пабрикс.

Учения Saber Strike 22 начнутся 18 февраля, они пройдут до 23 марта, руководить ими будет командование ВС США в Европе.

К этому времени туда должны прибыть около 400 военных США и 100 единиц техники, 22 боевых вертолета AH-64 Apache. Из Литвы в республику должны прибыть примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники.

Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления. Первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли 5 февраля в Польшу.



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