Эксперт: Рекламу социально полезных НКО теперь заметят в обществе

«Очень интересно будет поговорить через какое-то время с победителями о том, насколько эффективным стало их присутствие в интернете», – сообщила газете ВЗГЛЯД вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств Елена Решетова. Ранее Институт развития интернета подвел итоги первого конкурса на размещение социальной рекламы в интернете.

«Институт развития интернета (ИРИ) взял на себя роль своеобразного «окна» для социально полезных НКО, которые хотят пробиться к своей аудитории. Порядок работы института с участниками конкурса выстроен грамотно. Сама идея конкурса хороша, потому что отбор идет уже на уровне операторов, которым, в частности, является сам институт. Ведь должна быть верификация, – мало ли кто придет, какой заказчик и с каким контентом», – отметила президент Ассоциации коммуникационных агентств РФ (АКАР) Елена Решетова.

«Это особенно важно на фоне обновленного закона «О рекламе», согласно которому интернет-площадки, которые ежедневно посещают больше 100 тысяч пользователей, должны отводить пять процентов рекламных площадей под бесплатную, социально полезную рекламу», – уточнила эксперт. «Не сомневаюсь, что их рекламу теперь в обществе заметят. Очень интересно будет поговорить через какое-то время с победителями о том, насколько эффективным стало их присутствие в интернете», – сказала вице-президент АКАР.

«Единственное: я бы, может, предложила коллегам шире освещать тему подачи заявок и то, как их оценивали, чтобы потребители лучше знали, что происходит на конкурсе. Кроме того, среди победителей – много известных компаний, ставших брендами. Хотелось бы, чтобы у новичков был более высокий процент. В любом случае, в АКАР готовы этому всячески содействовать», – пообещала Решетова.

Как сообщил в понедельник ТАСС, Институт развития интернета подвел итоги первого конкурса на размещение социальной рекламы в Сети. «Из 73 заявок, допущенных до конкурса, жюри отобрало 32 проекта социальной рекламы от 29 организаций, – рассказал заместитель генерального директора института Андрей Воронков. – Значительная часть рекламных кампаний, которые мы проведем с марта по август, будет посвящена вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и экологии, также будут затронуты темы волонтерства, донорства, сиротства, повышения уровня финансовой грамотности и многие другие».

В числе финалистов оказались проекты социальной рекламы фондов «Подарок Ангелу», «Бумажная птица», «Вера», «Второе дыхание», «Арифметика добра», «Солнечный город», ОРБИ, а также Всемирного фонда дикой природы, благотворительной организации «Ночлежка», Российского Красного Креста, Ассоциации волонтерских центров и других. В общей сложности победители получат более 3,2 млрд показов рекламных объявлений о своих социальных проектах на площадках «Яндекс», VK, Rambler&Co.

В состав жюри вошли представители благотворительных организаций, интернет-площадок, СМИ, рекламного рынка и структур, которые оказывают помощь некоммерческому сектору. Второй конкурс на бесплатное размещение рекламы НКО должен пройти не позднее мая.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году были внесены изменения в Федеральный закон «О рекламе». Отныне интернет-площадки с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей (исключения предусмотрены для сайтов СМИ) должны предоставить оператору квоту в 5% на размещение социальной рекламы. Для координации распространения соцрекламы был выбран оператор, которым стал Институт развития интернета. Подобная квота уже долгое время существует для телевидения и наружной рекламы.