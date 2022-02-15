 

Франция не увидела свидетельств решения РФ «вторгнуться» на Украину

15.02.2022, 5:51, Новости дня
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что РФ может напасть на Украину. Однако, по его словам, «сегодня ничего не указывает», что Москва приняла такое решение.

«Имеются ли все доказательства для крупного наступления российских войск на Украине? Да, это правда, это возможно», – сказал он. Глава МИД Франции добавил, что «это может произойти быстро». При этом он не пояснил, о каких «доказательствах» идет речь, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 5.

Ле Дриан заявил, что «никогда не видел такого единства среди европейцев как сейчас». Он заявил, что с Москвой «необходим упорный диалог». По его словам, требуется «чтобы вести долгие переговоры, такие, как были у президента Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным». Он призвал «искать способы избежать конфликтной ситуации, которая приведет к наступлению тяжелых последствий для всех, и, прежде всего, для России», передает ТАСС.

«Если мы хотим поднять вопрос гарантий безопасности и стабильности в Европе, чего требует Россия, то давайте обсуждать», – сказал он, назвав ситуацию очень тяжелой. Ле Дриан сказал, что Париж поддерживает связь с французами на Украине, чтобы оперативно оказать им помощь в случае обострения ситуации.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. 



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