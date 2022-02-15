На Украине заявили об отсутствии предпосылок для «вторжения» России

Сейчас нет предпосылок для полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию в ближайшее время, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16-го, то ли 17-го числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», – цитирует его ТАСС.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.