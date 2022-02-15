 

На Украине заявили об отсутствии предпосылок для «вторжения» России

15.02.2022, 5:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас нет предпосылок для полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию в ближайшее время, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16-го, то ли 17-го числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», – цитирует его ТАСС.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Двое украинских правозащитников, которых задерживали в Минске, вернулись домой

24.07 / В БДИПЧ ОБСЕ подтвердили получение приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму

23.12 / Путин сказал, что может дать счастье в наступающем году

15.07 / С космодрома в Вирджинии стартовала ракета Minotaur IV

27.09 / “Наш мальчик поправляется”. Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото

25.09 / Штурмовики уничтожили «противника» авиаударами на полигоне Капустин Яр

06.01 / В Украине Борреля нужно было отправлять на админграницу с Крымом, а не на Донбасс – Климкин

04.07 / Польша возобновила двухнедельную обсервацию для авиапассажиров из Украины

22.08 / Самолет Хабаровск-Москва экстренно приземлился в Красноярске из-за задымления на борту

02.06 / Россия будет иметь мощное оружие в случае достройки “Северного потока – 2” – сенатор США Шахин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика