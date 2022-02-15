 

Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию и Приднестровье

15.02.2022, 5:42, Новости дня
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Гражданам США рекомендуется покинуть Белоруссию, Приднестровье и Украину, сообщили госдепартамент и американское посольство на Украине.

Госдеп выпустил заявления, в одном из которых говорится, что «гражданам США в Белоруссии следует незамедлительно уехать» и воздержаться от посещения этой страны. В качестве причины названо «необычное и вызывающее беспокойство наращивание сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной». В другом заявлении Госдеп призвал сограждан не посещать Молдавию. Указывается, что «гражданам США в Приднестровье следует незамедлительно уехать» в связи с «необычной и вызывающей беспокойство российской военной активностью вокруг Украины», передает ТАСС.

Тем временем посольство США на Украине заявило, что «ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему непредсказуема из-за возросшей угрозы российских военных действий», а «обстановка может быстро ухудшиться». Поэтому «граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт», сказано в сообщении посольства.

Напомним, глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину. «Не нужно сравнивать эту угрозу с той, которая исходит от террористической организации. Мы имеем дело с одной из самых больших армий мира. Совершенно иная ситуация, в которой все очень быстро может пойти наперекосяк», – сказал он. Американское посольство временно переносится из Киева во Львов.



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