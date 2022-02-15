Мнение: Подготовка к похоронам

Канцлер Германии сообщил по итогам поездки в Киев, что Украина может рассмотреть закон об особом статусе территорий ДНР и ЛНР. В России на низком старте Дума готова провести закон о признании ДНР и ЛНР. А где-то вдалеке потирает руки Эрдоган, ждущий Путина и Зеленского для выработки новых договоренностей.

Похоже, что итогом нынешнего дурдома могут стать похороны Минских соглашений, которые так и не удалось реализовать. Закон Украины об особом статусе стоит рассматривать как проходной вариант: Киев закон примет, он же его может и отменить. Более надежные отношения строятся на договорной основе, которые отменить или изменить гораздо сложнее.

Признание ДНР-ЛНР в Москве в этом случае будет означать полный крах предыдущих планов «впихнуть» эти территории обратно на Украину и внедрить в органы власти и управления своих ставленников. Собственно, именно этому и противился Киев, упираясь всеми конечностями. Признание Россией независимости мало что меняет — Киев признавать ее не будет, весь остальной мир — тоже, то есть, для мировой политики всё останется по-прежнему: непризнанные территории, часть Украины.

Но если Киев и Москва примут синхронно подобные решения, на Минске можно будет ставить крест — эти соглашения будут полностью развалены. И придет время появиться на арене Эрдогану, который и начнет разруливать ситуацию. Конечно, не бесплатно и не за просто так. А Германия и Франция переведут дух и скажут — ну вот и чудненько, дальше без нас.

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