В Москве сообщили о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в столице

Московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден, сообщил главный врач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

«Как и ожидалось, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном», – цитирует Вечорко ТАСС.

Он добавил, что в стационарном звене число госпитализаций снижается. В ГКБ №15 с 7 по 14 февраля поступили 1 тыс. 143 человека, это на 382 человека меньше, чем в первую неделю февраля. Также меньше людей, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля).

В 1,6 раза сократилось поступление пациенток в роддом ГКБ № 15. Количество оперативных вмешательств остается на прежнем уровне.

«Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты», – заключил Вечорко.

Напомним, Москва занимает первое место по числу инфицированных коронавирусом. Всего в столице выявили 2 млн 613 тыс. 492 случая заражения, 9 тыс. 616 в последние сутки.

За последние сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом в РФ составило 10 тыс. 451.