 

Британскому бизнесу заявили об угрозе кибератак со стороны России

15.02.2022, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Национальный центр кибербезопасности Великобритании утверждает, что для британских организаций и бизнеса якобы есть угроза кибератак со стороны России.

При этом центр признал, что ему «неизвестно о каких-либо конкретных угрозах, которые касались бы организаций в свете ситуации на Украине». Однако, как сказано в сообщении, «это не повод подходить к ситуации легкомысленно». От организаций потребовали выполнить «рекомендации, приготовившись к угрозе атаки». Утверждается, что власти страны на протяжении нескольких лет наблюдают «следы злонамеренных действий РФ в киберпространстве», включая кибератаки, якобы осуществленные против Украины в 2017 году, передает ТАСС.

Напомним, минобороны Великобритании заявляло, что РФ может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию

24.11 / Дональд Трамп дал зелёный свет для переходного периода

12.05 / Историк Солонин рассказал, кем был завербован Сталин

17.07 / Некоторые больницы в Калифорнии переполнены больными с коронавирусом

21.12 / “Эта икона – собственность Украины“. Минкультуры выясняет, как подаренная Лаврову икона попала в Боснию и Герцеговину

02.07 / Национальные институты здоровья: вакцина от COVID-19 будет готова к концу года

12.10 / Общество: Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

23.11 / В Украине возобновился рост промпроизводства, за год – на 1,4% – Госстат

23.11 / В Молдавии заявили о работе над проблемой погашения долга Газпрому

24.06 / Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика