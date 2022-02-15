Британскому бизнесу заявили об угрозе кибератак со стороны России

Национальный центр кибербезопасности Великобритании утверждает, что для британских организаций и бизнеса якобы есть угроза кибератак со стороны России.

При этом центр признал, что ему «неизвестно о каких-либо конкретных угрозах, которые касались бы организаций в свете ситуации на Украине». Однако, как сказано в сообщении, «это не повод подходить к ситуации легкомысленно». От организаций потребовали выполнить «рекомендации, приготовившись к угрозе атаки». Утверждается, что власти страны на протяжении нескольких лет наблюдают «следы злонамеренных действий РФ в киберпространстве», включая кибератаки, якобы осуществленные против Украины в 2017 году, передает ТАСС.

Напомним, минобороны Великобритании заявляло, что РФ может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».