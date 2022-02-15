Киев отказался выполнять минские соглашения «на условиях России»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», сообщило украинское ведомство.

Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».

Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.

Кроме того, Кулеба утверждает, что Москва якобы пытается «манипулировать содержанием минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности». По словам министра, «минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях», которые предполагают, в частности, «прямой диалог» Киева с Донбассом. При этом Украина выразила готовность к переговорам с участием российской стороны в «нормандском» и других форматах.

Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».