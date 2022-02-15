 

Киев отказался выполнять минские соглашения «на условиях России»

15.02.2022, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», сообщило украинское ведомство.

Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».

Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.

Кроме того, Кулеба утверждает, что Москва якобы пытается «манипулировать содержанием минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности». По словам министра, «минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях», которые предполагают, в частности, «прямой диалог» Киева с Донбассом. При этом Украина выразила готовность к переговорам с участием российской стороны в «нормандском» и других форматах.

Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что  Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Ученые приблизились к раскрытию тайны темной материи

20.07 / Байден назвал Трампа невежей в вопросах COVID-19

22.05 / Кириенко призвал обеспечить постоянный диалог между властью и IT-сферой

18.08 / Талибы пообещали вести мирный диалог с бывшими афганскими чиновниками

12.09 / В Ивано-Франковске задержали злоумышленника, который ранил из пистолета мужчину во время конфликта – полиция

30.01 / “Эффект сотни зеркал для Кремля”. Кулеба рассказал о едином фронте против российской агрессии

30.06 / Эксперты выяснили, какая пищевая добавка оказалась опасной для кишечника

02.04 / Байден впервые позвонил Зеленскому, в Украине зафиксировали два коронавирусных рекорда. Главное за день

18.03 / Водители в Украине с апреля будут сдавать новые тесты по ПДД, чтобы получить права

15.12 / Мэрия Харькова показала проект памятника Кернесу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика