Жемчуг и ересь

Как политолог, переводчик и математичка признали экстремистским Священное Писание.

ОТ РЕДАКЦИИ

Как российские гуманитарии становятся тюремщиками, доносчиками и добровольными участниками массовых репрессий? «Новая Газета» неоднократно пыталась с этим разобраться, вчитываясь в судебные акты и общаясь со специалистами. Но лучше поставить вопрос по-другому: как тюремщики, доносчики и помощники палачей пытаются выдавать себя за ученых? Не имея профильного образования и публикаций в рецензируемых журналах — выступать сразу в качестве лингвистов, религиоведов, психологов, культурологов, сексологов, социальных антропологов?

В упомянутых выше статьях освещаются, в частности, дело Егора Жукова, дело Мемориала*, дело Хизб-ут-Тахрир**, дело блоггера Синицы; во всех этих делах отметились эксперты Наталия Крюкова и Александр Тарасов. Эти двое и примкнувший к ним Виктор Котельников — характерные фигуранты проекта «Судебные экспертизы Диссернета». Среди выложенных на сайте текстов некачественных экспертиз — пять образцов их творчества (подписанных вдвоем или втроем), которые снабжены профессиональными рецензиями нормальных ученых. На деле за ними — не единицы, а десятки непрофессиональных заключений, которые привели к осуждению невиновных людей по политическим статьям.

«Новая Газета» публикует рецензию на печально известную «экспертизу» Котельникова, Крюковой и Тарасова, которая позволила в свое время признать перевод Библии, используемый «Свидетелями Иеговы»*** экстремистским текстом, несмотря на прямой законодательный запрет признавать таковыми основополагающие тексты основных четырех религий. Для этого «эксперты» «доказывали», что представленный им текст — …не Библия! По сути дела, политолог Котельников, учительница математики Крюкова и переводчик с немецкого языка Тарасов взяли на себя роль духовных судей, которые в рамках пока еще светского российского процесса выносят суд о «еретичности» текстов.

Предлагаем вам ознакомиться с тем, как оценили этот «суд» специалисты — знатоки древнегреческого и древнееврейского языков, переводчики библейских текстов, религиоведы, авторы статей и книг об истории христианства и иудейства.

Отзыв на экспертизу по иску о признании книг «Священное Писание — перевод нового мира» экстремистской литературой

В июне 2017 г. в Выборгский городской суд Ленинградской области поступила экспертиза нескольких документов организации «Свидетелей Иеговы», в том числе библейского перевода, которым пользуются «Свидетели Иеговы» («Перевод Нового Мира»). На основании данной экспертизы «Перевод Нового Мира» был признан экстремистской литературой, а организация «Свидетели Иеговы» — экстремистской.

Мы, историки и филологи, для которых библеистика является профессиональной областью деятельности, вынуждены констатировать, что произведенный в этой экспертизе анализ является непрофессиональным и некомпетентным.

Следует прежде всего отметить, что авторы экспертизы (Н.Н. Крюкова, А.Е. Тарасов, В.С. Котельников) не обладают необходимыми для экспертизы профессиональными компетенциями. Н.Н. Крюкова представила диплом о присуждении ученой степени кандидата педагогических наук и диплом Педагогического университета о высшем образовании по специальности «математика». А.Е. Тарасов представил диплом кандидата политических наук и диплом Института иностранных языков о высшем образовании по специальности «иностранные языки» с присвоением квалификации «переводчика-референта английского и немецкого языков». В.С. Котельников представил диплом кандидата политических наук и диплом о высшем образовании по специальности «политология», а также диплом Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета (ПСТГУ) по специальности «религиоведение». Поскольку В.С. Котельников не представил выписки из зачетной ведомости, у нас нет свидетельств того, что он изучал специальные дисциплины, необходимые для анализа проблем библеистики.

Cургутский офис религиозной организации «Свидетели Иеговы», 2017 год. Фото: URA.RU / ТАСС

Каких бы то ни было научных публикаций, связанных с библеистикой, авторы экспертизы не имеют.

При этом тексты, которыми занялись эксперты, предъявляют к исследователям исключительно серьезные требования даже в сравнении с другими областями гуманитарного знания. Адекватная оценка библейских текстов и других религиозных текстов, основанных на Библии, требует профессионального знания библейских языков — древнееврейского, арамейского и древнегреческого, а также глубокого знания всего комплекса дисциплин, составляющих современную библеистику.

Текст экспертизы выдает полную некомпетентность авторов в этих вопросах. Яркое свидетельство (см. ниже) — они даже не в состоянии отличить пересказ библейского текста или цитату из него от собственного творчества адептов организации «Свидетели Иеговы».

О степени знакомства авторов экспертизы с христианством в целом и с православием в частности красноречиво свидетельствует выдвинутое на стр. 32 экспертизы обвинение «Свидетелей Иеговы» в том, что в их толкованиях Библии «основное внимание уделяется символическому и пророческому значению текста, что не характерно для христианства в целом (тем более для православия)». Любой, кто хотя бы поверхностно знаком с православной традицией, подтвердит, что символическое и пророческое толкование ветхозаветных текстов — ее неотъемлемая черта.

1. Главный тезис разбираемой экспертизы состоит в том, что «Перевод Нового Мира», которым пользуются «Свидетели Иеговы», не является Библией.

Священные тексты христианства, иудаизма и ислама создавались на протяжении нескольких эпох (от древнего мира до раннего средневековья), когда представления о справедливости и моральных нормах сильно отличались от тех, что считаются социально приемлемыми в современной европейской цивилизации. По этой причине в Танахе, Библии и Коране можно обнаружить высказывания, которые с точки зрения современного права были бы неприемлемыми. Однако, согласно законодательству Российской Федерации, эти священные тексты не подлежат правовой оценке. «Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами» (Федеральный закон от 23.11.2015 №314-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»).

Главный тезис экспертизы состоит в том, что «Перевод Нового Мира» не является Библией. Это дает экспертам возможность признать данный перевод экстремистским материалом на основании тех же мест, которые в других переводах Библии, согласно процитированному выше закону, правовой оценке не подлежат.

Ниже приводятся основные аргументы экспертизы и даются комментарии к ним.

1.1. Авторы экспертизы указывают на то, что «Перевод Нового Мира» является переводом с английского.

Обратимся к определению слова «Библия», данному в Большой Российской энциклопедии (БРЭ): «БИ́БЛИЯ (от греч. ta biblia букв. — книги), собрание древних текстов различных эпох и авторов, принятое религиозной традицией иудаизма и христианства в качестве Священного Писания. Признаваемая иудаизмом и христианством, первая в хронологическом отношении часть Библии получила в христианской традиции название «Ветхий (то есть Старый) Завет»; вторая часть Б., принимаемая только христианством, имеет наименование «Новый Завет».

Ни одна из известных науке библейских рукописей не является автографом и не может восприниматься как единственно верная форма текста Библии; все текстуальные традиции в той или иной мере отличаются друг от друга.

Книги Библии были написаны на древнееврейском, арамейском и древнегреческом языках. Большая часть христиан на этих языках не читают. Книги Библии были переведены на сотни языков (первый перевод на греческий — Септуагинта — был осуществлен иудейской диаспорой еще в дохристианскую эпоху), эти переводы также называются Библиями. В христианской традиции нет учения о том, что священный текст может существовать лишь на своем первоначальном языке, ни один перевод Библии не может считаться единственно авторитетным и каноническим. В частности, православная традиция никогда не канонизировала какой-то один текст или перевод, какую-то одну рукопись или какое-то одно издание Священного Писания. Существуют расхождения между цитатами из Писания у отцов Церкви; между греческой Библией, церковнославянским переводом и рекомендованным для домашнего чтения русским Синодальным переводом.

В настоящий момент в Русской Православной Церкви приняты как используемая за богослужением церковнославянская Библия, так и русский Синодальный перевод (далее — СП), имеющий благословение Святейшего Синода. Оба текста являются не оригиналами, а переводами с языков оригинала, однако оба они верующими Русской Православной Церкви (в том числе в официальных документах Русской Православной Церкви) именуются Библиями и признаются Библиями.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В ряде случаев перевод Библии делается с другого перевода. Так, церковнославянская Библия есть перевод греческой Библии, которая в отношении так называемых канонических книг Ветхого Завета есть перевод еврейской Библии. Третья книга Ездры церковнославянской Библии и СП переведена с латинского текста, который, в свою очередь, представляет собой перевод с (утерянного в древности) греческого текста.

Ряд переводов Библии на языки народов России, в том числе имеющие благословение церковных властей, переведены не с языков оригинала, а с СП. Таким образом, тексты, являющиеся переводом оригинальных (еврейских, арамейских, греческих) текстов Библии, также именуются Библиями (и в частности, признаются церковными властями как Библии) даже в случае двойного перевода.

1.2. Авторы экспертизы указывают на отличия русского варианта «Перевода Нового Мира» от Синодального перевода.

Библейские переводы XIX–ХХ вв. на русский язык, выполненные как с еврейского, так и с греческого текста, исчисляются десятками. Некоторые из переводчиков причислены к лику святых, например, св. Филарет (Дроздов), преп. Макарий (Глухарев). Эти переводы отличаются друг от друга, а также от церковнославянской Библии и от СП.

Различия между церковнославянской Библией и СП (можно привести сотни примеров) никак не влияют на авторитетность этих текстов в Русской Православной Церкви.

При сравнении переводов, в том числе церковнославянской Библии и СП, с текстами оригинала мы видим, что ни один перевод не является и не может являться стопроцентно буквальным.

Таким образом, сам по себе факт текстуальных и содержательных различий между разными переводами или изданиями Библии не может служить основанием для того, чтобы не считать эти переводы Библиями.

1.3. Авторы экспертизы указывают на особенности «Перевода Нового Мира», отражающие вероучение «Свидетелей Иеговы».

Переводы Библии, делающиеся и делавшиеся в различных христианских общинах на протяжении истории, практически всегда отличаются в отношении догматов и иных вероучительных положений.

Например, протестанты не признают так называемых второканонических (в СП — неканонические) книг ВЗ, и в протестантских изданиях русской Библии (использующих текст СП) насчитывается, в отличие от православной Библии, не 77, а 66 книг. В протестантских изданиях русской Библии (СП) отсутствуют отрывки (например, упоминание во 2 Макк. молитвы за умерших), которые имеют принципиальное значение для богословия и литургической практики католической и православной Церквей. Несмотря на различия, как православные, так и протестантские издания русской Библии (СП) считаются Библиями. Именно этим обусловлено то, что ни православные, ни протестанты, использующие СП, не привлекаются к ответственности за экстремизм.

Таким образом, сам по себе факт различий между разными переводами или изданиями Библии, вызванных различными конфессиональными установками, не может служить основанием для того, чтобы не считать эти переводы Библией.

1.4. Авторы экспертизы указывают на использование в переводе слова «столб» там, где в СП используется слово «крест». Давая такой перевод, «Свидетели Иеговы» дистанцируются, в частности, от тех традиционных христианских конфессий, где крест служит предметом почитания. Однако греч. слово σταυρός, употребленное в оригинале, допускает такой перевод как «столб», более того, в классическом греческом языке это его основное значение. Распятие как способ казни в древнем мире могло предполагать использование одного или двух бревен. Передача греческого σταυρός словом «столб» не может служить основанием для того, чтобы не считать «Перевод Нового Мира» переводом Библии.

Фото: ITAR-TASS

1.5. Авторы экспертизы указывают на то, что «Перевод Нового Мира» претендует на восстановление слов или значений оригинала, которые отсутствуют в других переводах. В частности, это касается употребления имени «Иегова». К этому имени мы еще вернемся. Сейчас же отметим, что практика использования так называемых конъектур в тех местах, где известный по рукописям текст малопонятен и предположительно поврежден, хорошо представлена и в традиционных христианских переводах. Один из многочисленных примеров в СП — Быт 49:10, где мы читаем в СП «доколе не придет Примиритель». Этот стих для переводчиков СП свидетельствует о Христе-Примирителе. Однако в оригинале текст не ясен, ср. славянский перевод «дондеже приидут отложеная ему», который отражает иную традицию толкования этого неясного места. В разных переводах количество конъектур различно, многие из них подвергаются критике и вызывают споры. Тем не менее само по себе наличие конъектур не может служить основанием для того, чтобы не считать тот или иной библейский перевод библейским переводом.

1.6. Авторы экспертизы указывают на то, что названия разделов Библии и названия библейских книг в «Переводе Нового Мира» отличаются от СП.

Библия «Свидетелей Иеговы» состоит из Ветхого и Нового Заветов. Наименование Ветхого Завета «еврейско-арамейскими писаниями» соответствует современным историческим представлениям. Наименование Нового Завета «христианскими греческими писаниями» также соответствует современным историческим представлениям. Тем самым использование этих наименований вместо «Ветхий Завет» и «Новый Завет» не может служить основанием для того, чтобы не считать «Перевод Нового Мира» переводом Библии.

Авторы экспертизы обвиняют «Свидетелей Иеговы» в том, что названия некоторых книг Библии в «Переводе Нового Мира» носят не те названия, что в Синодальном переводе. Например, 1-я и 2-я книга Царств в «Переводе Нового Мира» названы 1-й и 2-й книгами Самуила, а 3-я и 4-я книги Царств носят именования 1-й и 2-й книг Царей. Дело в том, что названия книг Ветхого Завета в «Переводе Нового Мира» ближе к еврейской традиции и совпадают с теми, которые повсеместно приняты в Библиях на западноевропейских языках. Более того, в ряде изданий Синодального перевода в сносках также даются названия книг согласно еврейской традиции. Использование еврейских наименований книг в «Переводе Нового Мира» не может служить основанием для того, чтобы не считать «Перевод Нового Мира» переводом Библии.

1.7. Описывая отличия Библии «Свидетелей Иеговы» от СП, авторы экспертизы пишут: «В абзацы выделяются не стихи, а группы стихов». Очевидно, эксперты не знают, что разделение на стихи — позднее формирования библейского корпуса (возникло в Средние века). В церковнославянских изданиях Библии выделяются богослужебные «зачала», которые также представляют собой «группы стихов». Выделение групп стихов не может служить основанием для того, чтобы не считать «Перевод Нового Мира» переводом Библии.

1.8. Авторы экспертизы обращают внимание на отличия сокращений библейских книг в «Переводе Нового Мира» от того издания СП, которое было у них в руках. Они, очевидно, просто не знают, что в разных изданиях СП разные системы сокращений. Вопрос того или иного подхода к сокращениям не может служить основанием для того, чтобы не считать «Перевод Нового Мира» переводом Библии.

1.9. Авторы экспертизы отмечают, что имя Святого Духа пишется в «Переводе Нового Мира» со строчной буквы. Следует отметить, что в первоначальном тексте Библии, представленном в древних рукописях, вообще не было заглавных букв. СП также далеко не последователен в использовании заглавных букв, что нередко отмечалось библеистами. Классический пример — 8-я глава послания к Римлянам, в которой, по мнению большинства христианских экзегетов, апостол Павел воспевает гимн Святому Духу. При этом в СП «дух» пишется с маленькой буквы, а в переводах еп. Кассиана (Безобразова) и архим. Ианнуария (Ивлиева) — с заглавной. Таким образом, написание того или иного слова с большой буквы или с маленькой является выбором переводчика, не связано с первоначальным текстом и не может служить основанием для того, чтобы не считать «Перевод Нового Мира» переводом Библии.

Фото: ITAR-TASS

1.10. Отдельно следует рассмотреть вопрос об употреблении в «Переводе Нового Мира» имен Бога. Вопрос о божественных именах имеет для «Свидетелей Иеговы» принципиальное значение, что отражено и в названии этого религиозного сообщества.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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