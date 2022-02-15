Мнение: Шкуры и медведи

В телевизоре увлеченно делят шкуру неубитого медведя. Одновременно с этим натужно шутят про «не явившуюся на войну» Россию. Что, согласимся, выглядит взаимоисключающе с любой точки зрения. Но когда на самом верху психически нездоровые люди, то пропаганда должна соответствовать заказанной сверху же повестке. Поэтому шизофренические картинки в мозгу главного индуцируются в коллективное бессознательное.

И вот тут возникает сбой. Имеющий примерно ту же природу, которая похоронила и все «эпидемические» мероприятия режима. Парадоксальным образом у людей в критической обстановке начинает включаться элементарный житейский здравый смысл. И возникает странная картина — чем выше военный психоз в телевизоре, тем сильнее антивоенные настроения у людей. Люди не видят смысла в предлагаемом решении, они не понимают ни логики, ни аргументов. Точно так же, как с очевидной опаской относились к массированной атаке-призыву сдохнуть, но уколоться.

В каком-то смысле это, конечно, видимое проявление недоверия к власти. Любое решение, любая инициатива режима встречается с неодобрением просто потому, что она исходит от людей, дискредитировавших себя беспробудной ложью по любому поводу. «Нельзя бесконечно обманывать всех»©. Этот момент, похоже, наступил.

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