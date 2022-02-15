 

В СНБО Украины исключили закрытие воздушного пространства и портов

15.02.2022, 4:14, Новости дня
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Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что закрытие воздушного пространства и портов сегодня не обсуждается.

«Эти глупости, что сегодня должны были приниматься решения по перекрытию нашего воздушного пространства, по закрытию каких-то морских портов, не соответствуют действительности. Ситуация находится, еще раз, абсолютно на контроле… Мы небо наше не закрываем», – цитирует его РИА «Новости». Данилов добавил, что решение некоторых авиакомпаний связано с катастрофой рейса MH17.

Он также призвал медиа и депутатов не сеять панику.

Накануне пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.

Ранее сообщалось, украинский кабмин решил выделить на гарантии страховщикам 16,6 млрд гривен (590 млн долларов), чтобы избежать прекращения авиарейсов.

Напомним, сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». В МИД РФ подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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