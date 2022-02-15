 

Темнокожая бегунья из США усмотрела расизм в допуске Валиевой к ОИ

15.02.2022, 4:14, Новости дня
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Американская бегунья Ша’Карри Ричардсон считает, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.

Ричардсон была дисквалифицирована летом за употребление каннабиса. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио, хотя ожидалось, что американская звезда спринта станет одной из обладательниц медалей. Дисквалификация Ричардсон привела к возобновлению дискуссии об исключении марихуаны из списка запрещенных для спортсменов веществ.

«Драма ситуации еще и в том, что за неделю до победы на олимпийском отборе, которым являлся чемпионат США, Ричардсон похоронила свою биологическую мать, предпочитая не особо вдаваться в подробности этой истории. А еще чуть раньше она призналась в том, что как минимум на текущий момент у нее есть девушка», – сообщал «Матч ТВ».

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой Ричардсон заявила: «Можем ли мы получить внятный ответ о разнице ее положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая», – пишет «Чемпионат».

«Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми», – сообщила она. Ричардсон считает, что «ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство». Бегунья добавила, что ей «все равно, что они говорят».

Отметим, что Ричардсон 21 год, а Валиева обладает статусом «защищенной персоны», поскольку ей всего 15 лет.

Напомним, CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.

Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.



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