В Италии посетовали на сложность с санкциями против РФ из-за нужды в газе

Когда у ЕС есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России, сообщил председатель государственного совета Италии Франко Фраттини.

Фраттини отметил, что «все дело в дипломатическом балансе». По его словам, если бы глава российского государства Владимир Путин помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей ЕС, «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа». При этом Фраттини признал, что Путин «частично даже дал» такие гарантии, передает РИА «Новости».

Фраттини хотел бы, чтобы Путин, «не делая различий между друзьями и не друзьями», заявил: «Наши энергетические поставки, которые до вчерашнего дня осуществлялись не только в Италию, но и в другие европейские страны, продолжатся в те же страны». Фраттини считает, что «это был бы дальновидный, лидерский, стратегический жест, который высоко оценили бы в Европе». Он выразил надежду на то, что «это дело решится посредством полного возобновления поставок газа не только в Италию, но и в другие европейские страны».

Напомним, Путин в ходе телефонной беседы с итальянским премьером Марио Драги подтвердил готовность в дальнейшем обеспечивать поставки российского газа в Италию.