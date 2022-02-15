 

Реальный срок за издевательства над котом Кузей

15.02.2022, 3:52, Разное
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Животное погибло.

Северодвинский городской суд Архангельской области приговорил к реальным срокам супругов, которые издевались над котом Кузей и записывали это на видео. Об этом сообщает 29.ru, данные об уголовном деле указаны в картотеке на сайте суда.

По данным издания, Анна-Виктория Громович получила 3 года и 2 месяца в колонии-поселении, Артем Лаврентьев — 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Зоозащитники сообщали, что супруги выкрали кота у матери Лаврентьева. Подробности мучений животного Громович озвучивала на видео, чтобы «сделать больнее хозяйке Кузи». В петиции о привлечении семейной пары к реальному сроку говорится, что Громович говорила в видеозаписи, что «он [кот] был мразью, твоим отражением». При издевательствах присутствовала шестилетняя дочь Громович и Лаврентьева.

«Я с удовольствием делала ему больно, любуйся… Обожаю его мучить… щас заорет. Твой кот орал сильно, и мне это нравилось», — говорила осужденная в одном из роликов.

«Лица, совершавшие данное преступление, прекрасно осознавали, что причиняют животному невыносимую боль.

После смерти кота они смонтировали ролик, в котором еще раз прокомментировали все пытки: они сломали ему лапы и хвост, проткнули нос, били по голове, прошивали скрепками уши», — говорится в петиции.

Коту Кузе было 14 лет. В результате издевательств он умер. Семейная пара закопала кота в землю после смерти, позже его доставали для проведения экспертизы.

Корреспонденты 29.ru передали из зала суда, что у Громович в ходе психолого-психиатрической экспертизы обнаружили зависимость от алкоголя и психическое расстройство; кроме того, она показала, что Лаврентьев психически здоров.

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Источник: Новая газета



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