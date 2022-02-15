 

Десятки людей пострадали после столкновения пассажирских поездов в Мюнхене

15.02.2022, 3:30, Новости дня
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В результате столкновения двух пассажирских поездов в Южной части Мюнхена погиб один человек и десятки пострадали, сообщили в полиции города.

«На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие», – говорится в сообщении правоохранительных органов, передает ТАСС.

По их данным, инцидент произошел на железнодорожном маршруте Мюнхен – Бихль.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, около 40 человек получили ранения, передает РИА «Новости».

В августе 2021 года два пассажирских поезда столкнулись в Чехии у села Милавче в районе города Домажлице, десятки человек получили ранения, двое погибли.



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