Десятки людей пострадали после столкновения пассажирских поездов в Мюнхене
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В результате столкновения двух пассажирских поездов в Южной части Мюнхена погиб один человек и десятки пострадали, сообщили в полиции города.
«На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие», – говорится в сообщении правоохранительных органов, передает ТАСС.
По их данным, инцидент произошел на железнодорожном маршруте Мюнхен – Бихль.
В полиции уточнили, что, по предварительным данным, около 40 человек получили ранения, передает РИА «Новости».
В августе 2021 года два пассажирских поезда столкнулись в Чехии у села Милавче в районе города Домажлице, десятки человек получили ранения, двое погибли.
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