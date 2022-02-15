Генсек ООН провел переговоры с Лавровым и Кулебой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН провел встречу в видеоформате сегодня с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь также поговорил очень кратко с главой МИД Украины», – сказал Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, Гутерриш рассмотрел с Лавровым проблему выдачи виз США российским дипломатам. «Стороны также обсудили Ливию, Сирию и сохраняющийся визовый вопрос относительно страны пребывания (США – прим. ВЗГЛЯД) и России», – сказал Дюжаррик.

Он добавил, что разговор длился более 20 минут.

По словам Дюжаррика, Гутерриш выразил обоим главам МИД серьезную обеспокоенность в связи с высокой напряженностью вокруг Украины. «Он приветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии, нацеленные на снижение этой напряженности, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Гутерриш по-прежнему считает, что удастся избежать военных действий в ситуации вокруг Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.