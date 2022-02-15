 

Генсек ООН провел переговоры с Лавровым и Кулебой

15.02.2022, 3:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН провел встречу в видеоформате сегодня с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь также поговорил очень кратко с главой МИД Украины», – сказал Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, Гутерриш рассмотрел с Лавровым проблему выдачи виз США российским дипломатам. «Стороны также обсудили Ливию, Сирию и сохраняющийся визовый вопрос относительно страны пребывания (США – прим. ВЗГЛЯД) и России», – сказал Дюжаррик.

Он добавил, что разговор длился более 20 минут.

По словам Дюжаррика, Гутерриш выразил обоим главам МИД серьезную обеспокоенность в связи с высокой напряженностью вокруг Украины. «Он приветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии, нацеленные на снижение этой напряженности, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Гутерриш по-прежнему считает, что удастся избежать военных действий в ситуации вокруг Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Девятые сутки нет потерь в рядах Объединенных сил

16.06 / Volgabus презентовал автобус VBG 12E

14.04 / Мировые продажи автомобилей выросли более чем на 50% в марте

27.09 / Пашинян не исключил выход конфликта в Карабахе за пределы региона

29.11 / Израильский посол раскритиковал призывы отказаться от «Спутника V»

23.04 / Американский посол прилетел из Москвы в Вашингтон

14.08 / На Украине назвали условие уничтожения страны

17.01 / Владельцы Samsung Galaxy Note20 Ultra больше других удовлетворены своим смартфоном

01.02 / Назначен новый руководитель администрации президента Казахстана

27.11 / “Демонстрация бурной деятельности”. Садовый объяснил, почему Львов отказался от “карантина выходного дня”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика