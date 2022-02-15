 

Талибы обвинили США в нарушении обещаний

15.02.2022, 3:30, Новости дня
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США не выполнили ряд договоренностей с движением «Талибан», сообщил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.

В частности, по словам главы МИДа, стороны договорились, что «заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены», но «этого не произошло», пока сами талибы «их не освободили, после того как Кабул и другие провинции» перешли под их контроль. Кроме того, США вопреки обещаниям не исключили из черных списков официальных представителей новой власти. Также США обещали «помогать в восстановлении Афганистана» и призвать «другие страны последовать их примеру», а «вместо этого ввели санкции».

При этом власти Афганистана выразили готовность придерживаться своих обещаний и не допустить использования территории своей страны против США. «Мы пообещали им, что будем поддерживать с ними экономические и дипломатические отношения. Мы придерживаемся своих обещаний и выполнили все, что требовалось от нас», – приводит слова Мутаки РИА «Новости».

В 2020 году США и представители радикального движения «Талибан» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.



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