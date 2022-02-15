 

Россиянку Валиеву, у которой нашли допинг, допустят к стартам на Олимпиаде, но медалей вручать не будут – МОК

15.02.2022, 3:18, Новости дня
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“МОК должен следовать верховенству закона и, следовательно, должен разрешить ей участвовать в соревнованиях в женском одиночном катании во вторник, 15 февраля 2022 года, и, если она пройдет квалификацию, 17 февраля 2022 года”, – говорится в сообщении комитета.

В нем отмечается, что “допинговое” дело Валиевой еще не завершено, в связи с чем МОК проконсультировался с национальными олимпийскими комитетами и принял решение, что награждать россиян за победу в командных соревнованиях (Валиева принимала в них участие) пока “нецелесообразно”.

Международный олимпийский комитет решил также, что в случае, если Валиева в дальнейших соревнованиях в Пекине займет одно из трех высших мест, церемонии награждения не будет и на этот раз.

Контекст:

Запрещенный препарат триметазидин обнаружили в допинг-пробе 15-летней Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года. В связи с этим МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев обращались в CAS с требованием отстранить россиянку от олимпийских соревнований.

Спортивный суд вынес решение 14 февраля, оно принято с учетом статуса Валиевой как “защищенной персоны” (в связи с ее возрастом), который не допускает временного отстранения от соревнований.

Валиеву называют “российской сенсацией”. Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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