 

Певица Maruv впервые станет мамой

15.02.2022, 2:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Maruv ждет ребенка! Украинская певица, которой сегодня, 15 февраля, исполняется 31 год, рассказала об этом в своем в Instagram. В качестве наглядной иллюстрации Анна Корсун (настоящее имя артистки – ред.) выбрала фото, на котором она позирует в своем фирменном образе, но уже с округлившимся животом.

Подробности читайте в ближайшем печатном номере журнала HELLO!.

Супруг певицы – Александр Корсун, директор Maruv. Анна и Александр вместе около 10 лет и сыграли свадьбу почти 8 лет назад, однако точную дату регистрации брака певица не называет. В одном из интервью украинским СМИ она признавалась, что пышного торжества у них так и не было.

Около месяца назад певица объявила о паузе в творческой карьере:

Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности, [нужно] просто побыть дома, – написала она в Instagram.

При этом Maruv планирует выпустить новый альбом в Международный женский день – 8 марта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Продажи парацетамола в высоких дозах увеличили случаи отравления – исследование

22.04 / В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19

04.08 / Меган Маркл и принц Гарри впервые показали двухмесячную дочь

29.09 / Мнение: Он ушел, но обещал вернуться — ради мандата!

16.04 / Вопреки традициям: королева Дании Маргрете II по-особенному отметила 81-летие

29.05 / Нужна бутылка с теплой водой: как сделать икры стройными с помощью массажа

27.11 / Запорожская АЭС успешно перешла на уголь

13.07 / Клава Кока ответила Диане Арбениной после критики премии “МУЗ-ТВ”

02.12 / Планетарный миксер HYUNDAI HYM-S6551: идеальный помощник на кухне

22.10 / СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус обсуждают помолвку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика