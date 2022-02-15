Певица Maruv впервые станет мамой

Maruv ждет ребенка! Украинская певица, которой сегодня, 15 февраля, исполняется 31 год, рассказала об этом в своем в Instagram. В качестве наглядной иллюстрации Анна Корсун (настоящее имя артистки – ред.) выбрала фото, на котором она позирует в своем фирменном образе, но уже с округлившимся животом.

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Супруг певицы – Александр Корсун, директор Maruv. Анна и Александр вместе около 10 лет и сыграли свадьбу почти 8 лет назад, однако точную дату регистрации брака певица не называет. В одном из интервью украинским СМИ она признавалась, что пышного торжества у них так и не было.

Около месяца назад певица объявила о паузе в творческой карьере:

Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности, [нужно] просто побыть дома, – написала она в Instagram.

При этом Maruv планирует выпустить новый альбом в Международный женский день – 8 марта.