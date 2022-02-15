Летят олигархи и «утки»

Бизнес-джеты потянулись из Украины в сторону Европы.

В минувшую субботу все, кто наблюдал за флайт-радарами, начали замечать в небе над Украиной небывалую активность бизнес-джетов и чартеров. Только из Киева в сторону европейских столиц, а также в теплые края вылетело около двух десятков таких бортов. Специалисты говорят: с подобным явлением не сталкивались по крайней мере последние шесть лет.

Фото: РИА Новости

Можно было бы предположить: богатые граждане Украины делают подарок тем, кого любят, в преддверии Дня святого Валентина. Журналисты влиятельного издания «Украинская правда» сделали другой вывод. Олигархи и крупные бизнесмены потянулись из страны, поскольку у них сдали нервы — а вдруг все же полномасштабная война, и столица станет главной мишенью?

Виктор Пинчук покинул страну 31 января

Среди отбывших за пределы назвали, в первую очередь, Рината Ахметова и депутата от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» (ОПЗЖ), тоже выходца из Донецка, Бориса Колесникова. Чуть позже внесли уточнение — сам Ахметов улетел из Киева еще 30 января, рейсом в Цюрих, а сейчас перегоняли один из самолетов его авиапарка. В тот же последний день января украинскую столицу покинул и миллионер Виктор Пинчук. Колесников вскоре откликнулся возмущенным заявлением: он не покидал пределы родины, а бизнес-джет — другое дело, отправился в Прагу на техническое обслуживание. Тут нужно уточнение. Действительно, большая часть бизнес-джетов находится в лизинге, а не является собственностью. Потому пожелание владельцев техники — вернуть самолеты, поскольку международные страховые компании отказались гарантировать риски во время возможных боевых действий.

Ринат Ахметов и так находится не на территории Украины

Частный борт на пятьдесят персон, отмечает «Украинская правда», заказал депутат ОПЗЖ миллионер Игорь Абрамович. По данным расследователей издания, самолет должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. Вадим Рабинович, сопредседатель ОПЗЖ, уже выразил в сети свое нервное возмущение «произволом власти»: «Депутатам Верховной рады закрыт вылет из Украины. С 12 ночи. Как принято. Конституция? Закон? Нет, не слыхали». Никто из подписчиков политика, даже те, кто всегда одобрял и поддерживал его, Рабиновичу не посочувствовал — скорее, наоборот. О коллеге Вадима Рабиновича, Викторе Медведчуке, который прежде все время бороздил небо бизнес-джетами, подобных новостей нет и быть не может — он находится под домашним арестом, загранпаспорта изъяты.

Игорь Абрамович, по слухам, заказал рейс на 50 персон, чтобы вывезти семью из страны

Бизнесмен и оппозиционный депутат Вадим Новинский вылетел из Украины 10 февраля, рейсом Киев–Мюнхен. В тот же день покинул страну харьковский олигарх Александр Ярославский. Накануне его кортеж насмерть сбил человека. Генпрокурор Ирина Венедиктова призывала Ярославского вернуться, обещая непредвзятое расследование, но, видимо, обратный билет взять не удалось.

12 февраля из Киева вылетели крупные украинские бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Днем позже, из Одессы, — Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко. В пресс-службе Ставницера (совладелец группы компаний ТИС, зернового терминала «Нептун», крупной инвесткомпании и т.д.) «Украинской правде» ответили: босс направил себя в командировку, причем с командой, жена и дети остались дома, сам должен вернуться 20 февраля.

Сообщения медиа подтверждает депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко. Он тоже начал фиксировать активную фазу миграции с 12 февраля. «Один чартер сфоткал ночью, он летел из Лондона в Киев, теперь зашел другой, летит в Баден-Баден. Интересно, сколько среди этих авиапользователей бывших и нынешних политиков, тех, кто кричал про бедность страны?» — написал Устенко в фейсбуке.

Наблюдатели утверждают: с Киевом в плане «граждан отлетающих» соперничают Днепр, Харьков и Одесса. Те, кто остается, острит:

«Вот она, деолигархизация в действии!»

Игорь Коломойский отмечал день рождения, и отлет его состоятельных друзьей с празднования домой придал дополнительный хайп теме «бегства олигархов» из Украины

Отдельная полетная история связана с олигархом Игорем Коломойским, который, как известно, находится под судом США. 13 февраля Коломойский праздновал свой очередной день рождения в городе Днепре, на малой родине. Накануне к нему с поздравлениями начали прибывать друзья и деловые партнеры со всего мира. Журналист-расследователь «Украинской правды» Михаил Ткач в это время находился в вип-терминале аэропорта Днепра, съемочная группа фиксировала происходящее. Там же на журналистов напали бандиты с требованием ничего не снимать, а затем, угрожая ножом, потребовали удалить материал. Полиция аэропорта, подчеркнул Ткач, все видела, но не реагировала. Коллеги возобновили съемку, предали инцидент гласности, опубликовали фото нападавших. Журналистское сообщество узнало в лицах бандитской наружности охрану известного крупного бизнесмена из Днепра, совладельца компании «Трансстройинвест» Александра Петровского, больше известного по кличке Нарик. Бодигарды Петровского решили, что «охотятся» за шефом, и приняли меры на упреждение.

Руководство МВД Украины отреагировало возбуждением уголовного дела, в том числе, и по бездействию аэропортовских стражей порядка. Скандал разрастался как снежный ком. Чуть позже к нему добавилась информация с флайт-радаров — из Днепра косяками пошли бизнес-джеты в Европу.

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Фактчекинг войны, или Cледите за бензовозами

Ясность внес городской голова Борис Филатов. Подтвердил: «Сегодня у Игоря Валерьевича Коломойского день рождения. Дай Бог ему здоровья. Сегодня к нему летели гости. Разными частными самолетами». Между строк, опубликованных на ФБ-странице мэра, читалось: гости должны же были вернуться назад… Филатов потребовал от политического руководства страны дать политическую оценку нападения на журналистов и не пытаться юридически «замылить» ЧП. Ну и пообещал передать «Украинской правде» всю информацию с установленных в аэропорту видеокамер системы «Безопасный город».

Владимир Зеленский на пресс-конференции. Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky / ТАСС

Среди вала информации о богатых и влиятельных гражданах, бегущих из Украины в предчувствии войны, немало фейков. Так, известный телеведущий и журналист Дмитрий Гордон даже выложил на ютьюбе ролик, где он с женой, журналисткой Алесей Бацман, пьет коньяк и закусывает зефиром у себя дома (с подтверждением в виде таймера на экране плазмы, где показывает телеканал «Киев»). Нехорошими словами вспомнив Офис президента, который, по его мнению, и организовал фальшивку, Гордон воскликнул, что никуда с родины бежать не собирается. Впрочем, на «компрометирующем» вечернем видео из аэропорта «Борисполь» фигурировали не Дмитрий с Алесей, а подростки и немолодые женщины. Авторы ролика утверждали: мол, олигарх Ахметов одолжил свой борт, чтобы вывезти в Вену детей и родителей супругов. Информация о том, что супруга президента Зеленского и его дети в настоящее время находятся в Италии, на отдыхе, тоже курсирует в подогретом слухами пространстве. Проверить ее я пока не смогла.

Тема наблюдения и осуждения поведения ближних и дальних становится настолько навязчивой, что вынуждает отдельных интеллектуалов выступить «не в лад» с категоричной позицией гражданского общества: «Пусть валят и не возвращаются, трусы и предатели!» Александр Сушко, исполнительный директор международного фонда «Возрождение», эксперт в сфере международных отношений, высказал такое мнение: «Каждый, кто нужен здесь, — остается здесь. Кому-то нужно пересидеть «там», и они имеют право на свой выбор. Они тут не помогут и искренне признают это, выбирая рейс. Это нормально. Кто-то вынужден руководствоваться протоколами работодателей. Кто-то просто не склонен ломать собственные планы, уступая страху, потому самолеты на вылет наполнены не только теми, кто бежит. Они вернутся, выполнив работу либо отдохнув (да, даже чартеры в Египет заполнены максимально). Все нормально. Мы уже доказали себе и миру, что не боимся. И еще докажем».

Чуть-чуть о настроениях в Киеве накануне «часа Х». Характерная переписка в Сети: «…Я не могу никуда панически уехать, у меня кот. Придется драться». «У всех коты! Потому в Киеве опустели оружейные магазины».

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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