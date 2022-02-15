Украина объяснила белорусскому послу «логику» проведения военных учений

Глава минобороны Украины Алексей Резников, который в понедельник впервые поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным, также провел беседу с послом Белоруссии на Украине Игорем Соколом, информирует украинское ведомство.

Резников и Сокол обсудили «вопросы взаимодействия» Украины и Белоруссии в области «безопасности и обороны». Кроме того, обсуждались «другие темы, представляющие взаимный интерес», передает РИА «Новости».

Украинская сторона сообщила послу Белоруссии о проведении «плановых учений» на «полигонах по всей территории Украины». Подчеркивается, что учения «носят оборонный характер». «Мы сообщили белорусским коллегам о наших действиях. Важно, чтобы они понимали логику нашей работы», – сказал министр. По его словам, важно, чтобы «не возникало безосновательного напряжения в отношениях» между Украиной и Белоруссией.

Напомним, Резников не поверил в сценарий российской атаки на Киев, так как она «возможна только с севера», из Белоруссии, с которой у Украины «1 тыс. километров границы», причем около 750 км – «это болота, чащи, очень сложный рельеф». По его словам, «не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе». Он назвал такой «апокалиптический сценарий» глупостью.