 

Канада решила предоставить Украине оружие и кредит почти на 400 млн долларов

15.02.2022, 2:02, Новости дня
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Канада предоставит Украине летальное вооружение и кредит в 392,5 млн долларов США, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо сообщил, что «одобрил выделение» Украине летального вооружения и боеприпасов на 7,8 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США). Также Канада «предоставит кредит» в размере 500 млн канадских долларов (392,5 млн долларов США), передает ТАСС.

Напомним, в январе Канада предоставила Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов (на тот момент 96,2 млн долларов США) на поддержку ее экономической устойчивости и проведение реформ. Канада приостановила работу посольства в Киеве и решила эвакуировать часть своих военнослужащих с Украины.



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