Российские военные начали выдвигаться на позиции для атаки – CBS News

“CBS News стало известно, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для атаки. […] Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки также были перемещены на огневые позиции”, – говорится в сообщении.

CBS News has learned that some Russian units have left their assembly areas and begun to move into attack positions, according to a U.S. official. Some long-range artillery and rocket launchers have also been moved into firing positions. https://t.co/MMwjYE87lj

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2022

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил о “резком ускорении наращивания российских войск”, сообщает 14 февраля CNN. Именно с этим связана объявленная Госдепартаментом США эвакуация американских дипломатов из Украины.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

