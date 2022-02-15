Новинский с семьей вернулся в Украину

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15.02.2022, 1:48, Новости дня
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“Моя поездка была связана с личными вопросами. Она была запланирована до новостей из Белого дома о “начале войны 15–16 февраля”. К сожалению или счастью, свои заявления [президент США Джо] Байден со мной не согласовывает. Нет никаких панических настроений, я точно никуда не собираюсь улетать. Сегодня буду принимать участие в вечернем богослужении в Феофании накануне великого праздника Сретение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будем также молиться о мире для Украины. И всех православных призываю к этому”, – сказал Новинский в комментарии агентству.

Он добавил, что завтра планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Контекст:

По состоянию на вечер 14 февраля 23 народных депутата Украины находились за границей. Об этом после совещания с главами фракций Верховной Рады проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. “Украинская правда” писала, что Новинский 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия). 

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила “Украинская правда”.

14 февраля на брифинге в Киеве Зеленский  призвал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на родину в течение ближайших суток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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