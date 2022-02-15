 

Угроза вторжения в Украину. Джонсон и Байден заявили о дипломатическом “окне” для России

15.02.2022, 1:48, Новости дня
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“Лидеры обсудили свои недавние дипломатические контакты с Украиной и Россией. Также они рассмотрели текущие дипломатические усилия по сдерживанию продолжающегося наращивания Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили усилия по укреплению оборонительной позиции на восточном фланге НАТО и подчеркнули постоянную тесную координацию между союзниками и партнерами, в том числе готовность наложить серьезные санкции на Россию, если она решит продолжить военную эскалацию”, – говорится в заявлении Белого дома.

Пресс-служба правительства Великобритании уточняет, что Джонсон и Байден согласились с тем, что у России остается дипломатическое “окно”, чтобы отказаться от своих угроз в адрес Украины.

“Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для РФ, так и для всего мира. Они согласились с тем, что западные союзники должны сохранять единство перед лицом угроз со стороны России, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации российской агрессии. Также они подтвердили необходимость уменьшения зависимости европейских стран от российского газа. Этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам России”, – отметили в ведомстве.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

12 февраля Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон провели экстренные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора президентов РФ и Франции Путин заявлял, что западные страны не хотят “подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей”.

Макрон после беседы с Путиным говорил с Зеленским по телефону. Президент Украины информировал, что говорил с собеседником о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках “Нормандской четверки” и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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