Зеленский дал выехавшим депутатам сутки на возвращение в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые уехали за границу, в течение 24 часов вернуться в страну.

«Я бы сосредоточился на менеджменте нашей державы, на людях, которые сегодня находятся за границей. Депутаты тех или иных партий, вы все понимаете, кто это люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов <…> они все-таки вернулись <…> считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Он также отметил, что это касается и представителей СМИ. По его словам, нельзя называть себя патриотами и перевозить свои офисы в Варшаву, Чехию и США. Зеленский заявил, что повлиять на олигархов, которые уехали из страны, он не может, но все равно считает, что они не должны были покидать Украину. Он отметил, что его семья вместе с ним остается в стране.

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