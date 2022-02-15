Байден ответил на вопрос об Украине поздравлением с Днем святого Валентина

Президент США Джо Байден предпочел вместо ответа на вопрос о кризисе вокруг Украины поздравить журналистов с Днем святого Валентина.

Держа за руку супругу Джил, Байден вышел из вертолета, который доставил президентскую чету в Белый дом после выходных в загородной резиденции Кемп-Дэвид, передает РИА «Новости».

«Репортеры выкрикивали вопросы. Он не остановился для разговора… Его спросили, действительно ли российское вторжение на Украину ближе, чем когда-либо. Байден приспустил маску и сказал: «Счастливого дня Валентина», – описывает сцену сообщение журналистского пула Белого дома.

Отмечается, что ко дню святого Валентина у Белого дома появилась «валентинка» с цитатой из Евангелия о непреходящей силе любви и изображениями двух новых питомцев президентской семьи – щенка Коммандера и кошки Уиллоу.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.