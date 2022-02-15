Белый дом сообщил об отсутствии в графике Байдена визита на Украину

Сейчас у президента США Джо Байден нет планов совершить визит на Украину, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя приглашение со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Жан-Пьер сказала, что сейчас у нее «нет никаких планов поездок», которые можно было бы «в предварительном порядке анонсировать». «Нет поездки, которую я сейчас могу подтвердить. График президента выглядит вот так. И, безусловно, нет подтверждения визита на Украину», – приводит ее слова ТАСС.

Она заявила, что в центре внимания США «сейчас находится продолжение бесед на рабочем уровне», это должно «гарантировать», что американская сторона «держит открытой дверь для дипломатии».

Белый дом подтвердил, что США рассматривают возможность предоставления кредитных гарантий Украине в рамках пакета дополнительных мер макроэкономической поддержки. Жан-Пьер отказалась привести какие-либо подробности. Телеканал Fox сообщал, что США готовы помочь Украине с привлечением займа на сумму в 1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Жан-Пьер, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о наличии у Москвы и Запада возможности договориться по проблемам безопасности, заявила, что США «работают над тем, чтобы достичь дипломатического решения в целях деэскалации кризиса» и «продолжают взаимодействовать с российским правительством в полной координации» с союзниками.

При этом Вашингтон «трезво смотрит на перспективы этого, принимая во внимание шаги, которые РФ открыто делает «на земле», сказала она. По ее словам, США готовы к любому повороту событий в ситуации вокруг Украины, но предпочли бы видеть движение по пути дипломатии вместе с Россией.

Напомним, Зеленский пригласил Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации». Источники заявляют, что Зеленский призвал Байдена приехать «как можно скорее», но визит «маловероятен».