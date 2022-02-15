Песков подтвердил готовность Путина вести переговоры по безопасности и Украине

Глава российского государства Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Путин «всегда настаивал на переговорах и дипломатии». Именно он «инициировал вопрос по гарантиям безопасности» для России, указали в Кремле. Как сообщил Песков, Украина является лишь «частью более серьезной проблемы гарантий безопасности для России», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом. Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.