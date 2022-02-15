 

Зеленский распорядился повысить зарплаты украинским военнослужащим

15.02.2022, 1:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В документе, который также предусматривает объявление 16 февраля 2022 года Днем единения, сказано, что Кабинету Министров поручается предусмотреть с 1 марта 2022 года “повышение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины”.

В опубликованном 31 января интервью LB.ua министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в армии “проблема номер один – это денежное обеспечение”. По данным министра, солдат получает 10,3 тыс. грн в месяц.

Контекст:

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экс-нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук говорила в конце сентября 2021 года, что военные-контрактники вне зоны ООС получают минимум 10 тыс. грн за месяц, на второй-третьей линии обороны – 22 тыс., на первой линии – более 32 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Напряжённость между Китаем и США ведёт к расколу интернета

11.11 / Times – Европа обвинила Россию и Турцию в миграционном кризисе у границ Польши

12.11 / France 2 – лечат прямо в машинах — больницы Неаполя не справляются с потоком больных

28.12 / Ученые предупреждают о возможном обрушении вулканов

13.07 / Турция понадеялась на сохранение Айя-Софии в списке ЮНЕСКО

19.10 / Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана потребности в боевиках с Ближнего Востока

16.11 / Пограничная стража Польши заявила, что ожидает штурма границы ночью

07.12 / Wiener Zeitung – РФ и Китай вырвались вперёд в борьбе за вакцину против коронавируса

19.12 / СБУ открыла дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука

30.06 / В Италии обнаружили подозрительные случаи пневмонии в 2019 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика