Зеленский распорядился повысить зарплаты украинским военнослужащим

В документе, который также предусматривает объявление 16 февраля 2022 года Днем единения, сказано, что Кабинету Министров поручается предусмотреть с 1 марта 2022 года “повышение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины”.

В опубликованном 31 января интервью LB.ua министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в армии “проблема номер один – это денежное обеспечение”. По данным министра, солдат получает 10,3 тыс. грн в месяц.

Контекст:

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экс-нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук говорила в конце сентября 2021 года, что военные-контрактники вне зоны ООС получают минимум 10 тыс. грн за месяц, на второй-третьей линии обороны – 22 тыс., на первой линии – более 32 тыс. грн.

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