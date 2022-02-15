 

Пентагон призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации

15.02.2022, 0:32, Новости дня
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Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что часть российских масштабных военных учений уже завершается, часть будет завершена в ближайшее время.

Кирби заявил, что «не оспаривает слова» Шойгу о завершении учений. Однако при этом Кирби сказал, что РФ «продолжает наращивать силы вдоль границы с Украиной». По его словам, «открытость» Москвы «по поводу учений можно только приветствовать». Однако, как заявили в Пентагоне, РФ «совсем не транспарентна относительно этого масштабного наращивания сил», передает РИА «Новости».

«Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений», – сказал он, добавив, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт. Кирби призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.

Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине. Кирби сказал, что «нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине».

США отметили, что совместное заявление РФ и Китая «стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне РФ в отношении того, что происходит в Европе». «Их молчаливая, если хотите, поддержка РФ вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», – сообщил Кирби.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время встречи попросил главу Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».



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