 

Сын Жириновского написал в соцсетях пожелание «Только живи!»

15.02.2022, 0:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в соцсетях сообщение со словами «Только живи!».

Сообщение опубликовано на странице Лебедева Facebook. Также там стоит отметка о том, что он «беспокоится».

Напомним, СМИ со ссылкой на источники заявили, что Жириновскому диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Сообщалось, что «врачи оценивают состояние политика как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ». В ЛДПР опровергли эту информацию. В партии заявили, что Жириновский идет на поправку и продолжает руководить ЛДПР. ЛДПР подаст в суд на СМИ, распространившие непроверенные сведения о состоянии Жириновского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Камбербэтч сыграет в сериале “Лондонград” убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

11.09 / Wintershall подчеркнула безопасность «Северного потока – 2» для климата

16.12 / Выпуск “зеленых” облигаций может быть последним для Украины из-за блокирования 3 млрд грн на счетах “Гарантированного покупателя” – английские юристы

31.10 / Мобильный госпиталь в Херсонской области начал принимать пациентов с COVID-19

06.01 / На западе Украины уровень воды в реках поднимется на два метра, ожидаются затопления – ГСЧС

10.10 / Возле дома Порошенко в Козине пытались “начать толкотню”. В полиции назвали акцию мирной

31.07 / Телеканалу КРТ не продлили лицензию, проводится проверка по факту оскорблений ЛГБТ в эфире

10.03 / Вильфанд оценил прогноз о наступлении полугодового лета в России

28.01 / Кулеба и Боррель обсудили подготовку санкций против России

13.12 / Гогилашвили был судим в России по уголовной статье – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика