Мнение: О Валиевой — американцы: «Она будет уничтожена»



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В громком деле против российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой, вроде бы пойманной на употреблении запрещённого лекарства, Спортивный арбитраж поставил не точку, а многоточие. Юная спортсменка, чьи последние допинг-пробы, взятые в том числе на Олимпиаде в Пекине, были «чистыми», допущена к индивидуальным соревнованиям, но… как бы на птичьих правах. МОК уже решил, что она выступает как бы «вне списка»: если пройдёт в финал, то станет 25-й из положенных регламентом 24-х участниц, а в случае завоевания ею любой медали, церемонии награждения фигуристов не будет.

То есть, с одной стороны, Камила Валиева как бы «не виновата» и может выступать дальше. А с другой, обращение с ней со стороны спортивных функционеров и прочей общественности — словно с закоренелой преступницей.

Реакция американцев тут особенно показательна.

Бронзовый призёр Игр в Сочи в командных соревнованиях американская фигуристка Эшли Вагнер назвала «отличным примером» четырёхкратную олимпийскую чемпионку гимнастку Симону Байлз, получившую терапевтическое разрешение на прием запрещенных препаратов (TUE). «Отличный пример! Симона в вопросах медикаментов пошла правильным путём и получила TUE, поэтому могла соревноваться законно», — написала она. После чего заявила, что именно Камила Валиева несёт ответственность за положительную пробу. Дескать, даже получая лекарства из рук тренера, она должна была проверить, насколько препарат разрешён.

Как известно, американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая на Олимпийских играх 2016 года четыре золотые и одну бронзовую медаль, принимала метилфенидат: информация о выданном ей терапевтическом исключении была в слитых хакерской группой Fancy Bears документах. После публикации данных спортсменка заявила, что якобы ещё в детстве у неё диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). К слову, метилфенидат, который широко известен под торговой маркой «Риталин», является стимулятором центральной нервной системы. Но в России он запрещён, поскольку может вызывать серьёзные осложнения, включая смертельные исходы, кардиологические проблемы и расстройства психики.

Это, к слову, раскрывает одну грань проблемы с использованием TUE в России. Заявки на такие исключения оформляют российские врачи, но оценивать будут западные эксперты по принятым на Западе же стандартам. А они сильно отличаются от российских не только по набору разрешённых к медицинскому применению лекарств, но и по диагнозам. Если российский врач напишет популярный у нас диагноз «сердечно-сосудистая дистония», его за рубежом просто не поймут – у иностранцев другой диагноз, называется general stress. Препараты, которые разрешены для западных спортсменов, например, обезболивающие, в России могут быть отнесены к наркотическим, и их использование ограничено. В обратную сторону это правило тоже работает. Ну и наконец, почти каждому русскому спортивному врачу очень сложно написать на английском языке заявку на терапевтическое исключение.

То есть, в рамках сложившейся системы предложения в адрес российских спортсменов, мол, оформляйте TUE на свои лекарства, и всё будет ОК, звучат всё же некоторым лукавством.

Но вернёмся к американской реакции на скандал вокруг Камилы Валиевой. Жестче всех, конечно, высказался глава Антидопингового агентства #США (USADA) Трэвис Тайгарт. «Мы ничего не можем с этим поделать, — сказал он, комментируя разбирательства проследних дней. — Это сумеречная зона юрисдикции. Но чистые спортсмены заслуживают лучшего. И эта бедная девушка [Камила Валиева], хотя и заслуживает лучшего,… она будет уничтожена». (В оригинале — «размазана» или, букв., «разжёвана», chewed up).

Сложно отделаться от ощущения, что высказывания подобного рода преследуют, помимо прочего, неблаговидную цель «расшатать» российскую команду, а саму 15-летнюю фигуристку заставить нервничать и стрессовать прямо накануне ответственного старта. Как говорится, не мытьём, так катанием…

К слову, именно USADA подмахивает TUE «своим» спортсменам сотнями в год. И это — не менее «сумеречная» зона. Но, как обычно, в своём глазу бревна не видим?

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