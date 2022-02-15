 

Литва передала Украине более 200 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson

15.02.2022, 0:18, Новости дня
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Препарат предоставили по просьбе правительства Украины через глобальный механизм COVAX.

“Сегодня, когда Украине приходится справляться не только с вызовами пандемии, но и с нарастающей военной агрессией со стороны России, я рада возможности передать вакцины от COVID-19 украинскому народу. Украина планирует передать их своим гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях, наиболее пострадавших за почти восемь лет войны на востоке Украины. Только единство и добрая воля могут помочь нам успешно сдержать распространение вируса”, – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

О готовящейся передаче Литвой вакцины сообщал 12 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Глава Минздрава отмечал, что ею будут вакцинировать украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий в пунктах пропуска.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 февраля в Украине минимум одну дозу вакцины получили 15,6 млн человек, две дозы – 14,9 млн, дополнительную дозу 23,7 тыс., бустерную – 567,2 тыс.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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